Виктор Данилов-Данильян, директор института водных проблем РАН

Качество водопроводной воды зависит от целого ряда факторов.

Во-первых, от состояния водного источника, из которого производится забор. Понятно, что чем чище вода в источнике, тем, соответственно, чище она будет в кранах потребителей. Но в нашей стране всего лишь один процент водных источников имеет высшую категорию качества. Вода в них не нуждается вообще ни в какой очистке. Остальные же девяносто девять процентов подвержены той или иной степени загрязнения и должны проходить водоподготовку, прежде чем попадать в квартиры и дома россиян. Однако через очистительные станции проходит только семьдесят пять процентов воды, а еще двадцать четыре процента подаются так, что называется, в "первозданном" виде.

Во-вторых, от состояния станций водоподготовки. То есть тех сооружений, на которых забранная из природного источника вода как раз проходит очистку.

В-третьих, качество воды "из-под крана" зависит от состояния водопроводной сети. Даже очень хорошая вода, поступившая в изношенную дырявую сеть, до потребителя дойдет в "испорченном" виде. Почему это происходит? Да потому что через дырку в трубе вода не только вытекает и просачивается, но при резком изменении давления может и засасываться в нее из грунта. В результате чего очищенная вода снова загрязняется. Кроме того, сами по себе трубы при очень долгой эксплуатации могут накапливать вредные вещества в виде осадка на стенках, который тоже попадает в воду. У нас, к сожалению, состояние водопроводных сетей в большинстве своем неудовлетворительное. Им необходим капитальный ремонт. Но на это требуется много денег, которых у муниципалитетов, как правило, нет.

Возвращаясь к вопросу водоподготовки, надо сказать, что в России наберется, пожалуй, не более полудюжины городов, в которых водоподготовка осуществляется на хорошем уровне. На очень хорошем уровне она производится в Москве и Санкт-Петербурге. Жители этих городов могут не использовать дополнительные способы очистки воды и употреблять ее прямо из водопровода. Сейчас и "Мосводоканал", и ряд других поставщиков воды перешли на мягкое хлорирование с помощью гипохлорита натрия, а не элементного хлора. Это менее агрессивное вещество. Совсем же без хлорирования мы пока обойтись не можем. Поскольку только хлор гарантирует сохранение санитарного качества воды при неудовлетворительном состоянии водопроводных сетей.

Остальным россиянам стоит использовать бытовые фильтры для воды. При этом не забывая вовремя менять в них картриджи. Также водопроводную воду можно перед употреблением кипятить. А избыток хлора, если он есть, легко удалить простым отстаиванием воды в стеклянной или эмалированной посуде.