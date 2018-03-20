На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино

Новость 20.03.2018, 19:27 | Текст: Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал создание Центра документального кино. Об этом глава ведомства заявил в рамках рабочей встречи с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко.

Как уточнил министр, создание подобной структуры будет способствовать развитию отечественной документалистики.

"У нас есть идея создания и развития Центра документального кино по подобию "Союзмультфильма", где можно будет объединить молодых кинематографистов, создав мощную базовую студию для производства неигрового кино", - цитирует Мирошниченко сайт Минкульта.

Он подчеркнул, что это не означает "подчинение всех, кто делает документальное кино, какому-то единому центру" - "это будет частно-государственная инициатива", - акцентировал режиссер, добавив, что в планах - привлечение молодого поколения, которым центр дал бы будущее.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Бортко, Лоза и Скляр ответили Макаревичу на "злобных дебилов"

Государство же в данном случае "будет своеобразным гарантом, а основная работа ляжет прежде всего на продюсеров", сказал Мирошниченко.

Далее Мирошниченко и Мединский обсудили будущий отбор документальных проектов, претендующих на господдержку. Мероприятие пройдет этим летом в Минкультуры России.

Сергей Мирошниченко - советский, российский режиссер, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств России, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Член Академии Российского Телевидения "ТЭФИ", Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Среди работ режиссера: серия "Рожденный в СССР", фильмы "Неизвестный Путин. Мир и война", "Убийство императора. Версии", участие в проекте Никиты Михалкова "Анна: от 6 до 18".

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#Россия
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Бортко, Лоза и Скляр ответили Макаревичу на "злобных дебилов" 17:23
Появились новые сведения о состоянии актера Федора Добронравова 16:33
Врачи отпустили актера Валерия Гаркалина из больницы 15:15
#документальное кино
Фото: kino-teatr.ru
В связи со смертью Олега Табакова телеканалы меняют сетку вещания 12.03.2018
Зачем смотреть последний концерт "Гражданской Обороны" в кинотеатре 22.02.2018
Фильм о поисках бивней мамонта в Якутии победил на фестивале "Сандэнс" 29.01.2018
#министерство культуры
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
В МХТ имени Чехова назначен врио директора 13.03.2018
Владимир Мединский: Фильм "Довлатов" получит еще немало наград 27.02.2018
Владимир Мединский: У нас нет цензуры 15.02.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.