Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал создание Центра документального кино. Об этом глава ведомства заявил в рамках рабочей встречи с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко.

Как уточнил министр, создание подобной структуры будет способствовать развитию отечественной документалистики.

"У нас есть идея создания и развития Центра документального кино по подобию "Союзмультфильма", где можно будет объединить молодых кинематографистов, создав мощную базовую студию для производства неигрового кино", - цитирует Мирошниченко сайт Минкульта.

Он подчеркнул, что это не означает "подчинение всех, кто делает документальное кино, какому-то единому центру" - "это будет частно-государственная инициатива", - акцентировал режиссер, добавив, что в планах - привлечение молодого поколения, которым центр дал бы будущее.

Государство же в данном случае "будет своеобразным гарантом, а основная работа ляжет прежде всего на продюсеров", сказал Мирошниченко.

Далее Мирошниченко и Мединский обсудили будущий отбор документальных проектов, претендующих на господдержку. Мероприятие пройдет этим летом в Минкультуры России.

Сергей Мирошниченко - советский, российский режиссер, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств России, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Член Академии Российского Телевидения "ТЭФИ", Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Среди работ режиссера: серия "Рожденный в СССР", фильмы "Неизвестный Путин. Мир и война", "Убийство императора. Версии", участие в проекте Никиты Михалкова "Анна: от 6 до 18".