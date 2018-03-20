Врачи отпустили актера Валерия Гаркалина из больницы

63-летнего советского, российского актера Валерия Гаркалина, в феврале слегшего с воспалением легких и находившегося в тяжелом состоянии в реанимации, выписали из больницы.

О чем РИА Новости рассказали в НИИ имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что актеру стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", где он исполняет главную роль.

Чуть позже дочь Гаркалина Ника рассказала о диагнозе отца.

Через некоторое время артиста перевели из экстренной реанимации в общую.

Валерий Гаркалин родился в Москве. После окончания школы работал слесарем на заводе - по настоянию отца, заведовавшего мастерской в гараже. Отслужив в армии, поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил в 1978 году.

В кино начал сниматься с "Каталы" Бодрова-старшего. Самая известная работа актера - комедия-фарс "Ширли-мырли". Отметился сериалами "Остановка по требованию", "Моя прекрасная няня".

Летом 2008 года Гаркалин перенес тяжелый инфаркт, в ноябре того же года - повторный. В 2009-м актер стал вдовцом.

Ранее мы писали, что госпитализирован актер Федор Добронравов.