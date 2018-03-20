На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Врачи отпустили актера Валерия Гаркалина из больницы

Новость 20.03.2018, 15:15 | Текст: Олег Усков

63-летнего советского, российского актера Валерия Гаркалина, в феврале слегшего с воспалением легких и находившегося в тяжелом состоянии в реанимации, выписали из больницы.

О чем РИА Новости рассказали в НИИ имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что актеру стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", где он исполняет главную роль.

Фото: kino-teatr.ru
Суд арестовал деньги и недвижимость бывшей жены Армена Джигарханяна

Чуть позже дочь Гаркалина Ника рассказала о диагнозе отца.

Через некоторое время артиста перевели из экстренной реанимации в общую.

Валерий Гаркалин родился в Москве. После окончания школы работал слесарем на заводе - по настоянию отца, заведовавшего мастерской в гараже. Отслужив в армии, поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил в 1978 году.

В кино начал сниматься с "Каталы" Бодрова-старшего. Самая известная работа актера - комедия-фарс "Ширли-мырли". Отметился сериалами "Остановка по требованию", "Моя прекрасная няня".

Летом 2008 года Гаркалин перенес тяжелый инфаркт, в ноябре того же года - повторный. В 2009-м актер стал вдовцом.

Ранее мы писали, что госпитализирован актер Федор Добронравов.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#Россия
Фото: kinopoisk.ru
Стала известна причина госпитализации актера Федора Добронравова 19.03.2018
Фильм про Лару Крофт без Анджелины Джоли стал лидером проката в России 19.03.2018
Суд арестовал деньги и недвижимость бывшей жены Армена Джигарханяна 19.03.2018
#происшествия
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Состояние госпитализированного актера Гаркалина остается тяжелым 19.03.2018
Представитель актера Добронравова рассказала о его состоянии 18.03.2018
В Петербурге совершено нападение на создателя сериала "След" 18.03.2018
#СССР
Фото: AP Photo/Andrew Medichini; AP Photo/Alvaro Barrientos
Звезды фильмов фон Триера сыграют в сериале про Чернобыль 15:40
У фильма "Приключения Электроника" появится ремейк с рейтингом 18+ 16.03.2018
Духовник Олега Табакова: Актер умер как христианин 16.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.