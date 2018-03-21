БЖД на весенних каникулах будет продавать билеты в Россию со скидкой

В период мартовских школьных каникул Белорусская железная дорога (БЖД) будет продавать билеты в Россию со скидками.

"Специальное предложение предусматривает снижение общей стоимости проезда до 10 процентов в зависимости от станции отправления пассажира на места, которые останутся не реализованы в свободной продаже при условии их оформления за 3 суток и менее (с учетом даты отправления)", - отмечается в сообщении пресс-службы компании, которое цитирует агентство БЕЛТА.

При этом скидки будут действовать на следующие поезда: №26 Минск - Москва отправлением 24 марта; №27 Москва - Минск отправлением с 26 по 29 марта; №75 Москва - Гомель отправлением с 26 по 29 марта; №132 Брест - Москва отправлением с 23 по 28 марта; №236 Минск - Москва отправлением 23 марта.



