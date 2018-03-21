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21.03.2018 19:31
Рубрика: ПДД

Опасным грузам дали дорогу

ГАИ разъяснила, как допускать на трассы цистерны с топливом
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
Отсрочены новые жесткие требования к цистернам, которые чуть не привели к большим проблемам с топливом.

Напомним, в конце ноября прошлого года МВД в соответствии с международными правилами ввело новый Административный регламент о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. В нем, в частности, прописано требование о выдаче новых свидетельств для грузовиков со встроенной цистерной. В этих свидетельствах должно быть подробное описание цистерны, данные о периодических испытаниях ее на безопасность и перечень веществ, допущенных к перевозке в данной цистерне.

Выдавать такое свидетельство должен некий компетентный орган, а проводить испытания - эксперт, утвержденный этим органом. Но беда в том, что регламент уже действует, а компетентный орган еще неизвестен. А так как до этого на рынке были другие правила игры, то нет и тех, кто проводит такие испытания. Между тем перевозчикам надо получать соответствующие разрешения, а сделать этого они не могут.

В итоге, как утверждают в Российском топливном союзе, уже сейчас простаивает более 20 процентов парка бензовозов и ситуация усугубляется с каждым днем. Проблема в том, что нефтезаводы топливо производят, на нефтебазы его отгружают, а поставки его на АЗС начинают сбоить. И если не принять экстренных мер, то с топливом на заправках возможны перебои.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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И такие экстренные меры были приняты. Вышло постановление правительства о переносе сроков вступления в силу этих пунктов регламента.

Тут же Госавтоинспекция дала свои разъяснения по вопросам, касающимся выдачи свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в цистернах.

До 1 января 2019 года не будут применяться такие требования.

Как сообщили "РГ" в Госавтоинспекции, в связи с принятием этого документа региональным подразделениям Госавтоинспекции дано поручение обеспечить выдачу или продление срока действия свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов по территории Российской Федерации без истребования у заявителей свидетельств об официальном утверждении типа цистерны и об испытании или проверке цистерны.

Однако к 1 января в России должны появиться соответствующие компетентные органы - сертифицирующие и испытательные, а также лаборатории и эксперты. Причем этих экспертов еще нужно найти и обучить. Необходимо также подготовить техническую базу, испытательное оборудование, разработать и утвердить методики испытаний. Все это предстоит делать министерству транспорта. Это точно не забота Госавтоинспекции. И на все это отведен такой короткий срок - менее года. Впрочем, эксперты сомневались, что в короткие сроки удастся отсрочить новые требования. Но это удалось.