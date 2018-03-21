Генсек ООН тепло поздравил Путина с победой на выборах

Генсек ООН позвонил в Москву и тепло поздравил президента России с победой на выборах.

Владимир Путин и Антониу Гутерреш затронули также актуальные вопросы международной повестки.

При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли ООН в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования. Путин заявил о готовности продолжать содействие женевскому процессу под эгидой ООН.

Генсек ООН подчеркнул особый вклад России в поддержание глобальной безопасности и стабильности, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Путин подтвердил приглашение Гутеррешу посетить нашу страну.