Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада

Россия будет на взаимной основе, жестко, последовательно и зеркально отвечать на любые санкции Запада, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление США о возможности прнятия новых ограничительных мер против России из-за дела Скрипаля.

"В каждом таком случае - будь то Великобритания, ее наставник США или их сателлит Польша, инициаторы таких действий должны отчетливо понимать, что каждое решение будет не про сокращение числа российского дипперсонала в данной конкретной стране, а про сокращение количественного (а быть может - и качественного) уровня взаимной представленности", - заявил Косачев.

При этом он подчеркнул, что ответные меры российской стороны будут приниматься "на взаимной основе и зеркально". "Паритет в этом смысле, уверен, будет обеспечиваться нами жестко и последовательно, без двусмысленностей", - отметил Косачев.

Ранее представитель Хизер Нойерт заявила на брифинге в Вашингтоне в связи с делом Скрипаля: "Мы внимательно следим за этой ситуацией. И возможно, мы предпримем действия в связи с этим" (цитата по "Интерфакс").



