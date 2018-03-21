Лавров пошутил о "вмешательстве" России в погоду Японии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно пошутили по поводу неожиданного снегопада, случившегося в Токио 21 марта, в день российско-японских переговоров.

"Господин Лавров, вы привезли в Токио снег", - пошутил во время приема Таро Коно.

"Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду", - ответил тоже в шутливом тоне Лавров.

Переговоры министров состоялись в Доме приемов МИД Японии. На встрече обсуждался предстоящий визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, а также российско-японские отношения. В том числе стороны обсудили совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах и развитие экономических связей двух стран.

Кроме того, была затронута тема упрощенного въезда для граждан Японии на Южные Курилы с целью посещения могил предков. Также министры договорились продолжать сотрудничество в области безопасности, в том числе - создание российско-японского кинологического центра в Афганистане и подготовку кадров для афганской полиции. Также в ходе беседы Лаврова и Коно затрагивалась тема заключения мирного договора с Японией.

Сергей Лавров находится в Японии с официальным визитом. Следующей страной его посещения в нынешней поездке станет Вьетнам.