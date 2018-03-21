Новости

Пентагон признал бессилие перед гиперзвуковым оружием России 06:09
Макрон призвал сделать французский "мировым языком" 05:44
Заразившийся лихорадкой денге россиянин впал в кому в Таиланде 05:40
Двое кубинцев пойдут под суд за попытку переплыть с Чукотки на Аляску 05:34
МЭР предлагает смягчить санкции за неуплату включаемых в НК платежей 05:30
Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей в США 05:14
Один человек пострадал при взрыве в Остине 04:51
Подлодки ТОФ сошлись в морской дуэли 04:47
Лавров: Встреча Путина с Абэ состоится в мае в России 04:30
Житель Сахалина осужден за пропаганду терроризма в колонии 04:27
В Эквадоре трое военных погибли при взрыве на границе с Колумбией 04:25
Около 20 человек погибли в автокатастрофе на Филиппинах 04:15
Неизвестный сообщил о взрыве в американском Остине 04:06
Законодатели США предложили усилить борьбу с "российской пропагандой" 04:01
Захарова: Глава британского МИД пытается спасти честь Терезы Мэй 03:32
Austrian Airlines отменит в четверг почти 70 рейсов 03:03
Полиция США застрелила в ресторане вооруженного мужчину 02:45
В США встретились послы России и Китая 02:19
Ушел из жизни американский миллиардер Питер Петерсон 01:53
Заявившую о связи с Трампом порноактрису проверили на детекторе лжи 01:34
Лукашенко: Языковая политика должна быть взвешенной 01:13
Стало известно время запуска "Союза" с новым экипажем МКС 00:56
Сенат США не стал ограничивать Трампа в военных операциях в Йемене 00:55
Пушков: Украина опоздала с призывом не признавать выборы в России 00:39
МИД РФ: В ООН дискредитируют успех в Восточной Гуте 00:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 04:30
Рубрика: В мире

Лавров: Встреча Путина с Абэ состоится в мае в России

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в мае этого года в России. Такие планы российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил на встрече со своими японским коллегой Таро Коно.

Сергей Лавров не заметил митинга японских националистов

"Безусловно, главным событием года станет встреча наших лидеров в мае в России", - цитирует ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Японии заявили, что хотят продолжить развитие японско-российский отношений на фоне победы Владимира Путина на выборах президента РФ.

Главное сегодня

Захарова: Глава британского МИД пытается спасти честь Терезы Мэй
Один человек пострадал при взрыве в Остине
Отец экс-разведчика Литвиненко назвал убийцу своего сына
Стало известно время запуска "Союза" с новым экипажем МКС
Заявившую о связи с Трампом порноактрису проверили на детекторе лжи