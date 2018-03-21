Лавров: Встреча Путина с Абэ состоится в мае в России

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в мае этого года в России. Такие планы российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил на встрече со своими японским коллегой Таро Коно.

"Безусловно, главным событием года станет встреча наших лидеров в мае в России", - цитирует ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Японии заявили, что хотят продолжить развитие японско-российский отношений на фоне победы Владимира Путина на выборах президента РФ.