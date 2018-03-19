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19.03.2018 06:05
Рубрика: В мире

Япония продолжит развивать отношения с Россией после победы Путина

Японские власти хотят продолжить развитие японско-российский отношений на фоне победы Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом, как передает ТАСС, заявил генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга.

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"Мы хотим и дальше продвигать усилия по развитию японско-российских отношений", - сказал он, комментируя выборы. Суга также подчеркнул, что Токио продолжит активный диалог с Москвой по проблеме "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курил).

Владимир Путин лидирует на выборах президента Российской Федерации, набирая 76,65 процента голосов после обработки 99 процентов протоколов. Павел Грудинин занимает второе место с 11,82 процента голосов, Владимир Жириновский с 5,68 процента - третье.

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