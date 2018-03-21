Матвиенко: России нечего скрывать в деле Скрипаля

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что России нечего скрывать в деле Скрипаля, и надо добиваться участия в расследовании этого преступления.

"России необходимо продолжать настаивать на своем участии, это нужно для объективного расследования. Нам скрывать абсолютно нечего", - сказала она.

Она также считает неправильным решение о неучастии посла Великобритании в организованной МИД России встрече глав диппредставительств, посвященной ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"То, что не пришел посол Великобритании (наверное, он получил такие указания), это неправильная позиция", - сказала Матвиенко.

Она считает, что в Британии просто "боятся прийти и послушать другую точку зрения, аргументы, объяснения".

"Давайте вместе разберемся, если вы заинтересованы в объективной оценке. Ситуация крайне неприятная, надуманная", - отметила глава верхней палаты российского парламента.

"Уверена, рано или поздно правда пробьет себе дорогу. Мы все будем для этого делать", - заключила Валентина Матвиенко.