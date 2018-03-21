Посол Великобритании не приедет в МИД РФ на встречу по делу Скрипаля

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не станет принимать участия в сегодняшней встрече в министерстве иностранных дел России по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Посол Великобритании не примет участия в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", - сообщили ТАСС в британской дипмиссии.

В среду МИД РФ пригласил послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения ситуации с отравлением в Великобритании Скрипаля и его дочери.

Уже известно, что Евросоюз отправит на указанную встречу заместителя главы представительства ЕС в России Свена-Олова Карлссона.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери (140 км от Лондона), сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Москва отрицает любые обвинения и безуспешно пытается добиться от Лондона предоставления каких-либо доказательств или доступа к самим Скрипалям.