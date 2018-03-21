Матвиенко: Выборы-2018 войдут в историю как самые открытые и честные

Выборы президента РФ, прошедшие 18 марта, войдут в историю как самые честные, открытые и прозрачные. Такое мнение высказала сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.

"Эти выборы войдут в историю как самые прозрачные, открытые, честные, что отметили десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных", - сказала она.

Глава Совфеда отметила рекордный результат, с которым Владимир Путин избрался на новый срок - более 56 миллионов голосов. "Курс президента получил всенародное одобрение, вернул гражданам чувство гордости и веры в Россию", - сказала она.

"Нельзя не отметить, что Владимир Владимирович Путин получил абсолютную поддержку в Крыму и Севастополе", - продолжила Матвиенко. "Результаты всецело подтвердили итоги референдума 2014 года и еще раз показали всему миру, что крымчане благодарны России, благодарны ее президенту за понимание, за поддержку свободного волеизъявления", - сказала она, добавив, что в Крыму порядка 90% избирателей проголосовали за Путина.

Матвиенко отметила, что новые избирательные процедуры - отмена открепительных, "мобильный избиратель, неполитическое наблюдение - способствовали прозрачности голосования. Сенаторы готовы продолжить работу по совершенствованию избирательного законодательства . "Мы внимательно изучим прошедшие выборы и при необходимости предложим свои предложения по изменениям и уточнениям", - сказала Матвиенко.

В частности, она поддерживает идею о том, чтобы распространить общественное наблюдение на региональные выборы. Комитету по конституционному законодательству дано поручение обобщить и представить предложения по поправкам в законодательство о выборах.