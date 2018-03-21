Основная часть выступления была посвящена социальным вопросам, которые больше всего волнуют немецких граждан. Среди обозначенных канцлером приоритетов - борьба с детской бедностью, которую она назвала "позором для такой благополучной страны, как Германия", помощь сотрудникам соцзащиты и опеки. Особое внимание Меркель уделила развитию цифровых технологий, ситуации в немецком автопроме и экологии. На региональном и международном уровне Берлин озабочен проблемами еврозоны, террористической угрозы и беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана. По словам Меркель, у жителей этих регионов должны появиться перспективы у себя на родине.

"Экстренная ситуация 2015 года не должна повториться", - отметила канцлер. И подтвердила, что три года назад "ни одна из правительственных структур не была готова" к неконтролируемому наплыву беженцев. "Мы слишком долго малодушно надеялись, что этот кризис нас не коснется. Теперь очевидно, как наивны мы были", - сказала глава немецкого правительства. Как замечает колумнист Frankfurter allgemeine zeitung, "никогда еще Ангела Меркель не была столь самокритична".

Она также признала, что немецкое общество по-прежнему расколото в отношении миграционного вопроса, а "мирное сосуществование религий остается огромным вызовом" для республики. В вопросах внешней политики глава правительства ФРГ подтвердила приверженность многовекторным связям с США, Россией, Китаем и другими игроками. И выразила надежду, что по мере выполнения Минских соглашений отношения с Москвой могут быть "поставлены на новую основу".