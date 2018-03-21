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21.03.2018 19:48
Рубрика: В мире

Меркель произнесла первую речь канцлера в бундестаге

Текст: Анна Розэ (Берлин)
Ангела Меркель выступила с первым правительственным заявлением после образования кабинета министров ФРГ. Выступление транслировали немецкие телеканалы.

Ключевым моментом спича федерального канцлера был кризис, вызванный притоком беженцев в Германию и связанный с этим раскол в обществе. Меркель представила план правительства из шести пунктов, направленный на преодоление этой неприемлемой ситуации.

Фото: Reuters
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Первым пунктом стала борьба с преступными организациями, которые помогают беженцам проникнуть в Евросоюз. Для этого ранее и было заключено соглашение Евросоюза с Турцией, предусматривающее принятие беженцев этой страной, подчеркнула канцлер. При этом европейские страны обязались поддерживать Турцию в финансовом отношении для обеспечения беженцев по ту сторону Эгейского моря. "Я знаю, что у этого соглашения есть много противников, но я буду его защищать", - отметила Меркель. Подобное соглашение правительство ФРГ пытается заключить и с Ливией. Однако это "происходит в более тяжелых условиях".

Вторым пунктом Меркель назвала финансирование программ помощи ООН в целях создания приемлемых условий жизни для беженцев в их родных странах. Третьим пунктом намечено предотвращение причин бегства на местах. Охрана и обеспечение безопасности границ канцлер назвала четвертым пунктом правительственного плана. При этом предполагается основать агентство по охране границ Шенгена. Работа по его созданию уже идет.

В качестве пятого пункта Меркель наметила создание общей европейской системы предоставления убежища. "В настоящее время над этим ведется интенсивная работа", - отметила канцлер. В то время как первые пять пунктов лишь опосредованно относятся к Германии и будут обсуждаться на заседании Европейского совета, шестой потребует самых решительных действий нынешнего правительства страны - а именно, эффективную и быструю интеграцию беженцев.

Канцлер ФРГ также затронула дебаты об уместности ислама на территории Германии, которую после образования правительственного кабинета начал новый министр внутренних дел от консервативного Христианско-социального союза Хорст Зеехофер. "Не подвергается вопросу то, что исторически наша страна носит отпечаток христианства и иудаизма. Однако правильно и то, что 4,5 миллиона мусульман уже стали частью Германии", - заявила Меркель.

Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Канцлер отметила, что поставила своей целью на будущие четыре года "преодоление раскола общества". Ангела Меркель подчеркнула также свое желание доказать избирателям, что правительство ФРГ "вынесло уроки из результатов выборов в бундестаг 2017 года", призвав население довериться ей.

Кроме того, Меркель затронула такие важные стоящие в программе правительства темы, как преодоление детской бедности и реформу школьного образования, а также необходимость перестроить систему ухода за больными и престарелыми. Дальнейшими важными темами в новый избирательный период станут, по ее словам, защита климата и автомобильная индустрия. "Обеспечить одновременно защиту климата, прав потребителя и гарантии для автоиндустрии - так же трудно, как решить квадратуру круга", - отметила физик по профессии Ангела Меркель.

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