МИД РФ перечислил вопросы к Лондону по "делу Скрипаля"

Российский МИД подготовил список вопросов к официальному Лондону по делу об отравлении имеющего британское и российское гражданство Сергея Скрипаля и его дочери. Список вопросов размещен на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Во-первых, в МИД отметили, что ранее Россия уже представила полное объявление о своих запасах химического оружия, а "Факт полной ликвидации российского химарсенала официально подтвержден уполномоченной международной структурой - ОЗХО". Во-вторых, в министерстве указали, что британская сторона отказалась "предоставить доступ к данным расследования, в т.ч. к образцам проб химического вещества, на которое ссылается британское следствие" и от совместной работы. В-третьих, в ведомстве отметили нежелание Лондона открытого обсуждения ситуации в Совете Безопасности ООН, при том, что "данная тема никак не подпадает под мандат СБ ООН"/

В итоге, у России накопился целый ряд вопросов, заявляют в МИД.

"Где, кто и как брал пробы у Сергея и Юлии Скрипаль? - таков список вопросов к британским чиновникам. - Каким образом все это фиксировалось? Кто может сертифицировать достоверность полу-ченных сведений? Соблюдены ли все требования ОЗХО в отношении последовательности действий при сборе доказательств? При помощи каких методов британская сторона за столь короткий срок умудрилась определить тип якобы примененного химического вещества? Как такая поспешность соотносится с официальными заявлениями самого Скотланд-Ярда, что "для соответствующих выводов понадобятся недели или даже месяцы работы"?"

Кроме того, много вопросов вызвали противоречивые описания обстоятельств отравления.

"Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно? Утверждается, что потерпевших отравили в пиццерии (по другим данным, в машине, аэропорту, квартире и т.д.). Что же в реальности произошло? Как получилось, что их обнаружили через какое-то неопределенное время на какой-то уличной скамейке?" - задают в МИД вопросы Лондону.