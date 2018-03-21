МИД РФ: В ООН дискредитируют успех в Восточной Гуте

Министерство иностранных дел России обвинило высокопоставленных чиновников ООН в попытках дискредитировать успех Москвы и Дамаска в операции по выведению гражданского населения из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам. Комментарий МИД РФ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что работающие "на земле" представители гуманитарных структур всемирной организации "дают однозначно высокую оценку действиям российской и сирийской сторон по решению гуманитарных проблем Восточной Гуты в крайне сложных условиях".

"Однако, по всей видимости, эта информация отсеивается некоторыми высокопоставленными сотрудниками Секретариата ООН, а также игнорируется западными политиками и СМИ, предпочитающими тиражировать непроверенные и откровенно лживые материалы, включая вбросы о применении правительственными войсками химического оружия", - подчеркнули в МИД РФ.

После принятия Совбезом ООН резолюции с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе Москвы в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, однако позднее ситуацию удалось стабилизировалась. Тринадцатого марта министерство бороны России сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные Дамаску.