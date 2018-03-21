На МКС полетела новая экспедиция

С космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-08": на его борту новое пополнение экипажа МКС - россиянин Олег Артемьев, американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Стыковка со станцией намечена по классической схеме - через двое суток. Экипаж опытный, новичков нет. Так, для нашего космонавта это уже второй полет. Продолжительность первого четыре года назад составила 169 суток. Причем Олегу довелось дважды работать за бортом МКС: всего в открытом космосе он провел больше 12 часов. Выход запланирован и в этот раз - вместе с Сергеем Прокопьевым, который прибудет на орбиту в июне.

Кстати, работа российских космонавтов на внешней поверхности станции обещает быть очень интересной. В скафандрах Олегу и Сергею придется поработать и монтажниками, и чистильщиками, и операторами… Им необходимо, к примеру, установить две большие антенны для проведения необычного научного эксперимента ICARUS - по исследованию миграций птиц из космоса. В чем уникальность? На МКС должна быть отработана технология слежения из космоса за пернатыми с массой тела менее 200 граммов. На них закрепят специальные датчики, информация с которых будет передаваться на станцию и фиксироваться бортовой аппаратурой слежения. Это нужно для того, чтобы специалисты не только с максимальной точностью могли установить маршруты перелетов стай с одного континента на другой, но и выработать новые рекомендации для корректировки маршрутов самолетов. А это - безопасность полетов.

Монтаж оборудования для эксперимента ICARUS займет до 85 процентов времени за бортом. А еще будут работы по очистке поверхности станции и запуск вручную нескольких наноспутников.

Между тем

"Союз МС-08" доставит на станцию мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. "Погонять" его на орбите, конечно, не получится, но наверняка "небожители" не откажут себе в удовольствии сделать несколько пасов. Мяч вернется на Землю вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. И, как говорят, не исключено, что будет использован в первом матче чемпионата.