Стало известно время запуска "Союза" с новым экипажем МКС

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" стартует 21 марта в 20:44 по московскому времени с "Гагаринского старта" на Байконуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Роскосмоса".

Корабль должен состыковаться с Международной космической станцией через двое суток, примерно в 22:41 23 марта. Новый экипаж МКС - командир корабля Олег Артемьев и американские бортинженеры Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд - впервые выйдет в открытый космос 8 августа. Задачи - запустить несколько наноспутников, установить панорамные видеокамеры и отправить в свободный полет две устаревшие антенны.

Отмечается, что среди талисманов очередной экспедиции будут медвежонок и волк Забивака, а также крот из чешского мультфильма и небольшая фигурка женщины с Гавайев.