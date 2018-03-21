Для болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу подготовлены специальные туристские маршруты, развлекательные программы и дегустационные туры , рассказал "Российской газете" руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

А также о том,что будет в этом сезоне с ценами на туры и когда у России появится свой туристический бренд.

Турецкие отельеры и туроператоры планируют поднять цены на свои услуги для российских отпускников

В январе Ростуризм опубликовал первый список отелей, которые резко подняли цены, ожидая наплыв болельщиков. Его обновляют, последний раз это было в марте. Удалось сбить цены?

Олег Сафонов: Уже около 120 гостиниц, ранее нарушавших требования, исправились и скорректировали цены. Продолжаем контролировать ситуацию.

В последнем списке больше всего нарушений - 19 - отмечено в Санкт-Петербурге, далее следует Москва - девять, Калининградская область - восемь, Краснодарский край - семь, Волгоградская и Самарская области - по два. Замыкает "черный список" Свердловская область, где только один отель-нарушитель.

Все материалы для принятия мер, как и раньше, мы отправили в Роспотребнадзор. Считаем эту работу очень важной. "Черный список" зарекомендовал себя действенным инструментом борьбы с необоснованным завышением цен на период проведения матчей.

Предотвращение необоснованного повышения цен в данном случае имеет большое значение для имиджа российского туризма. Гости футбольного первенства должны вынести позитивные впечатления от России, познакомиться с нашей страной как с интересным и доступным направлением для путешествий.

В этом залог позитивного эффекта от ЧМ-2018, который будет заключаться в приросте въездного турпотока и увеличении объемов деятельности российских предприятий индустрии гостеприимства.

Поэтому установление справедливых цен на отели - это вопрос не только социальной ответственности, но и разумного подхода к ведению бизнеса с прицелом на будущее развитие.

А как обстоят дела с арендой частных квартир? Не будет потом проблем у собственников?

Олег Сафонов: Мы подготовили и согласовали с МВД памятку по сдаче внаем жилых помещений в период проведения Чемпионата мира по футболу. В ней учтены все основные нюансы.

Напоминаем, что обязательно нужно заключать договор аренды, в котором фиксировать состояние недвижимости и находящихся в ней вещей. Обязательно нужно платить налоги и ставить на учет зарубежных и регистрировать российских гостей, обязательно платить налог с полученного дохода.Вообще подключение частного сектора к решению задачи размещения болельщиков - это благо, поскольку повышает конкуренцию и является фактором сдерживания цен и повышения качества услуг отельерами.

Но в частных квартирах цены могут подскочить даже больше, чем в отелях. Такие случаи есть?

Олег Сафонов: Мы понимаем, что механизмов регулировать ценовую политику в частных средствах размещения нет.

Но владельцам квартир мы рекомендуем ориентироваться на средний уровень цен в отелях при сдаче жилья. Установить, конечно, можно любую цену, но велика вероятность, что арендаторы просто не придут, и в итоге владельцы недвижимости ничего не заработают.

Это целый мир!

В России создается туристический бренд страны. Когда мы увидим волонтеров в майках с его логотипом?

Олег Сафонов: По результатам экспертного отбора и народного голосования на Национальном туристском портале Russia.Travel, в котором приняли участие более 50 тысяч человек, были выбраны три концепции-финалиста, которые переданы на суд авторитетного жюри.

Победила концепция "Россия - это целый мир", где была представлена символическая карта нашей страны с элементами конструктивизма и супрематизма. Сейчас доработка завершена, концепция направлена для принятия решения председателю жюри Виталию Мутко. Я рассчитываю, что уже в ближайшее время мы сможем представить финальный вариант.

К чемпионату мира по футболу успеем?

Олег Сафонов: Работа уже на завершающей стадии.

В России много возможностей для туризма. Но не всегда мы их используем - то не хватает отелей, то нет дорог. Туристические кластеры решают эти проблемы?

Олег Сафонов: В федеральной целевой программе участвуют 35 регионов. Практически все кластеры уже действуют и принимают туристов.

Предусмотрено создание 213 объектов обеспечивающей инфраструктуры. Из них 152 объекта введено в эксплуатацию. Работа ведется очень активно, и в течение 2018 года все объекты, которые еще строятся, должны быть введены в эксплуатацию.

Кроме этого, мы строго следим за безусловным выполнением регионами требований программы по соотношению между бюджетным и внебюджетным финансированием.

В каком регионе соотношение частных инвестиций к бюджетным выше всего?

Олег Сафонов: Целевой показатель выполняется по всей программе. Но есть регионы, которые его превышают.

Например, в Ярославской области при строительстве туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье" приходится 3,2 рубля частных инвестиций на один рубль из бюджета. В Новосибирской области - 2,7 внебюджетных рублей, это практически в полтора раза выше установленного целевого показателя. Мы надеемся, что в течение 2018 года и остальные регионы будут активнее привлекать частные средства.

Подчеркну, что создавая дороги, сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газопроводы и иные инженерные объекты в туристских кластерах, мы формируем базу для строительства туристской инфраструктуры - гостиниц и ресторанов, спортивных и развлекательных комплексов, оздоровительных центров и прочего. Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования в дальнейшем будет постоянно увеличиваться за счет того, что бизнес будет строить все новые и новые туристские объекты.

Отдохнуть на руднике

В России уже создается гастрономическая карта для туристов. Карту промышленного туризма можем ожидать?

Олег Сафонов: Развитие промышленного туризма у нас в приоритете. Это одна из ключевых "точек роста" отрасли.

У России богатая промышленная история. В нашей стране много уникальных промпредприятий, которые представляют собой перспективные объекты туристического показа, способные привлекать дополнительный турпоток. Легендарные фабрики, заводы, разработки месторождений являются одной из существенных составляющих туристического потенциала регионов.

Для туристской отрасли развитие промышленного туризма имеет большое значение с точки зрения расширения спектра всесезонных внутрироссийских туристических предложений. Без существенных капитальных вложений мы можем создать абсолютно новый и интересный туристический продукт в разных регионах нашей страны.

Кроме того, экскурсионные туры на промышленные предприятия способствуют решению таких задач, как профориентация подрастающего поколения и привлечение в российские вузы иностранных студентов на технические специальности, а также снижение уровня миграции молодежи в столичный регион.

В прошлом году создан Совет по развитию промышленного туризма в Российской Федерации. Совместно с Минобрнауки России и минпромторгом мы ведем работу по организации детских экскурсионных туров на самые интересные для юных туристов фабрики и заводы.

Турция поднимает цены

Приближается очередной "высокий" сезон. В прошлом году множество туристов пострадали из-за банкротства только одной авиакомпании. В этом году ситуация под контролем?

Олег Сафонов: Мы приняли решение создать специальную рабочую группу, целью которой станет содействие российским транспортным властям в работе по совершенствованию рынка авиаперевозок в туризме.

В туристской отрасли еще несколько лет назад создан высокоэффективный работающий механизм защиты прав и законных интересов туристов - Ассоциация туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Сформированы значительные фонды - резервный и фонд персональной ответственности. Кроме этого, каждый туроператор страхует свою финансовую ответственность. Высказывались предложения создать подобные механизмы в авиационной отрасли. Будут ли они созданы, пока говорить преждевременно.

Гостей чемпионата ожидает не только спортивная программа, но и культурная. Фото: Виктор Васенин/ РГ

Что же будет в этом сезоне с ценами на туры, скажем, в Турцию? Они вырастут?

Олег Сафонов: Сложно комментировать маркетинговую политику наших турецких коллег. В прошлом году Турция предоставляла значительные скидки, чтобы привлечь как можно больше отдыхающих из нашей страны.

По нашим данным, если предыдущие годы средняя стоимость турпродукта на каждого туриста составляла порядка 800 долларов США, то в прошлом году она была снижена в среднем до 500 долларов.

Но есть публичная информация, что в этом году турецкие отельеры и туроператоры планируют поднять цены на свой продукт.

В любом случае здоровая конкуренция с турецкими и иными зарубежными коллегами идет на пользу и российскому турбизнесу, и, самое главное, потребителям - туристам. Наличие на рынке широкого спектра выездных направлений, наряду с внутрироссийскими, является стимулом для наших курортов и компаний индустрии гостеприимства к повышению качества услуг, сдерживанию роста цен и повышению эффективности ведения бизнеса. Борьба за туриста делает отдых внутри страны более комфортным и доступным.

Возможность повышения цен, похоже, россиян не пугает. Зарубежный турпоток в этом году вырастет?

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Олег Сафонов: По нашим экспертным оценкам, в прошлом году он составил примерно 38 миллионов поездок. В этом прогнозируем увеличение в пределах пяти, максимум десяти процентов.

А внутренний турпоток будет расти?

Олег Сафонов: В прошлом году внутри страны было совершено 56,5 миллиона поездок. Мы прогнозируем, что в этом году их будет больше процента на три.