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Рубрика: Экономика

Болейте на здоровье

Гостей чемпионата мира по футболу ждут дегустационные туры и гуманные цены в отелях
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)

Для болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу подготовлены специальные туристские маршруты, развлекательные программы и дегустационные туры, рассказал "Российской газете" руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

К футбольному первенству персонал отелей прошел дополнительные тренинги по гостеприимству. Фото: Евгения Смолянская/ РГ К футбольному первенству персонал отелей прошел дополнительные тренинги по гостеприимству. Фото: Евгения Смолянская/ РГ
К футбольному первенству персонал отелей прошел дополнительные тренинги по гостеприимству. Фото: Евгения Смолянская/ РГ

А также о том,что  будет в этом сезоне с ценами на туры и когда у России появится свой туристический бренд.

Турецкие отельеры и туроператоры планируют поднять цены на свои услуги для российских отпускников

В январе Ростуризм опубликовал первый список отелей, которые резко подняли цены, ожидая наплыв болельщиков. Его обновляют, последний раз это было  в марте. Удалось сбить цены? 

Олег Сафонов: Уже около 120 гостиниц, ранее нарушавших требования, исправились и скорректировали цены. Продолжаем контролировать ситуацию.

В последнем списке больше всего нарушений - 19 - отмечено в Санкт-Петербурге, далее следует Москва - девять, Калининградская область - восемь, Краснодарский край - семь, Волгоградская и Самарская области  - по два. Замыкает "черный список" Свердловская область, где  только один отель-нарушитель.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Все материалы для принятия мер, как и раньше, мы отправили в Роспотребнадзор. Считаем эту работу очень важной. "Черный список" зарекомендовал себя действенным инструментом борьбы с необоснованным завышением цен на период проведения матчей.

Предотвращение необоснованного повышения цен в данном случае имеет большое значение для имиджа российского туризма. Гости футбольного первенства должны вынести позитивные впечатления от России, познакомиться с нашей страной как с интересным и доступным направлением для путешествий.

В этом залог позитивного эффекта от ЧМ-2018, который будет заключаться в приросте въездного турпотока и увеличении объемов деятельности российских предприятий индустрии гостеприимства.

Поэтому установление справедливых цен на отели - это вопрос не только социальной ответственности, но и разумного подхода к ведению бизнеса с прицелом на будущее развитие.

А как обстоят дела с арендой частных квартир? Не будет потом проблем у собственников?

Олег Сафонов: Мы подготовили и согласовали с МВД памятку по сдаче внаем жилых помещений в период проведения Чемпионата мира по футболу. В ней учтены все основные нюансы.

Напоминаем, что обязательно нужно заключать договор аренды, в котором фиксировать состояние недвижимости и находящихся в ней вещей. Обязательно нужно платить налоги и ставить на учет зарубежных и регистрировать российских гостей, обязательно платить налог с полученного дохода.Вообще подключение частного сектора к решению задачи размещения болельщиков - это благо, поскольку повышает конкуренцию и является фактором сдерживания цен и повышения качества услуг отельерами.

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Но в частных квартирах цены могут подскочить даже больше, чем в отелях. Такие случаи есть?

Олег Сафонов: Мы понимаем, что механизмов регулировать ценовую политику в частных средствах размещения нет.

Но владельцам квартир мы рекомендуем ориентироваться на средний уровень цен в отелях при сдаче жилья. Установить, конечно, можно любую цену, но велика вероятность, что арендаторы просто не придут, и в итоге владельцы недвижимости ничего не заработают.

Это целый мир! 

В России создается туристический бренд страны. Когда мы увидим волонтеров в майках с его логотипом?

Олег Сафонов: По результатам экспертного отбора и народного голосования на Национальном туристском портале Russia.Travel, в котором приняли участие более 50 тысяч человек, были выбраны три концепции-финалиста, которые переданы на суд авторитетного жюри.

Победила концепция "Россия - это целый мир", где была представлена символическая карта нашей страны с элементами конструктивизма и супрематизма. Сейчас доработка завершена, концепция направлена для принятия решения председателю жюри Виталию Мутко. Я рассчитываю, что уже в ближайшее время мы сможем представить финальный вариант. 

К чемпионату мира по футболу успеем?

Олег Сафонов: Работа уже на завершающей стадии.

В России много возможностей для туризма. Но не всегда мы их используем - то не хватает отелей, то нет дорог. Туристические кластеры решают эти проблемы?

Олег Сафонов: В федеральной целевой программе участвуют 35 регионов. Практически все кластеры уже действуют и принимают туристов.

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Предусмотрено создание 213 объектов обеспечивающей инфраструктуры. Из них 152 объекта введено в эксплуатацию. Работа ведется очень активно, и в течение 2018 года все объекты, которые еще строятся, должны быть введены в эксплуатацию.

Кроме этого, мы строго следим за безусловным выполнением регионами требований программы по соотношению между бюджетным и внебюджетным финансированием.

В каком регионе соотношение частных инвестиций к бюджетным выше всего?

Олег Сафонов: Целевой показатель выполняется по всей программе. Но есть регионы, которые его превышают.

Например, в Ярославской области при строительстве туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье" приходится 3,2 рубля частных инвестиций на один рубль из бюджета. В Новосибирской области - 2,7 внебюджетных рублей, это практически в полтора раза выше установленного целевого показателя. Мы надеемся, что в течение 2018 года и остальные регионы будут активнее привлекать частные средства.

Подчеркну, что создавая дороги, сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газопроводы и иные инженерные объекты в туристских кластерах, мы формируем базу для строительства туристской инфраструктуры - гостиниц и ресторанов, спортивных и развлекательных комплексов, оздоровительных центров и прочего. Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования в дальнейшем будет постоянно увеличиваться за счет того, что бизнес будет строить все новые и новые туристские объекты.

Отдохнуть на руднике

В России уже создается гастрономическая карта для туристов. Карту промышленного туризма можем ожидать?

Олег Сафонов: Развитие промышленного туризма у нас в приоритете. Это одна из ключевых "точек роста" отрасли.

У России богатая промышленная история. В нашей стране много уникальных промпредприятий, которые представляют собой перспективные объекты туристического показа, способные привлекать дополнительный турпоток. Легендарные фабрики, заводы, разработки месторождений являются одной из существенных составляющих туристического потенциала регионов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Для туристской отрасли развитие промышленного туризма имеет большое значение с точки зрения расширения спектра всесезонных внутрироссийских туристических предложений. Без существенных капитальных вложений мы можем создать абсолютно новый и интересный туристический продукт в разных регионах нашей страны.

Кроме того, экскурсионные туры на промышленные предприятия способствуют решению таких задач, как профориентация подрастающего поколения и привлечение в российские вузы иностранных студентов на технические специальности, а также снижение уровня миграции молодежи в столичный регион.

В прошлом году создан Совет по развитию промышленного туризма в Российской Федерации. Совместно с Минобрнауки России и минпромторгом мы ведем работу по организации детских экскурсионных туров на самые интересные для юных туристов фабрики и заводы.

Турция поднимает цены

Приближается очередной "высокий" сезон. В прошлом году множество туристов пострадали из-за банкротства только одной авиакомпании. В этом году ситуация под контролем?

Олег Сафонов: Мы приняли решение создать специальную рабочую группу, целью которой станет содействие российским транспортным властям в работе по совершенствованию рынка авиаперевозок в туризме.

В туристской отрасли еще несколько лет назад создан высокоэффективный работающий механизм защиты прав и законных интересов туристов - Ассоциация туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". Сформированы значительные фонды - резервный и фонд персональной ответственности. Кроме этого, каждый туроператор страхует свою финансовую ответственность. Высказывались предложения создать подобные механизмы в авиационной отрасли. Будут ли они созданы, пока говорить преждевременно.

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Что же будет в этом сезоне с ценами на туры, скажем, в Турцию? Они вырастут?

Олег Сафонов: Сложно комментировать маркетинговую политику наших турецких коллег. В прошлом году Турция предоставляла значительные скидки, чтобы привлечь как можно больше отдыхающих из нашей страны.

Фото: Пресс-служба Министерства спорта РФ
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По нашим данным, если предыдущие годы средняя стоимость турпродукта на каждого туриста составляла порядка 800 долларов США, то в прошлом году она была снижена в среднем до 500 долларов.

Но есть публичная информация, что в этом году турецкие отельеры и туроператоры планируют поднять цены на свой продукт.

В любом случае здоровая конкуренция с турецкими и иными зарубежными коллегами идет на пользу и российскому турбизнесу, и, самое главное, потребителям - туристам. Наличие на рынке широкого спектра выездных направлений, наряду с внутрироссийскими, является стимулом для наших курортов и компаний индустрии гостеприимства к повышению качества услуг, сдерживанию роста цен и повышению эффективности ведения бизнеса. Борьба за туриста делает отдых внутри страны более комфортным и доступным.

Возможность повышения цен, похоже, россиян не пугает. Зарубежный турпоток в этом году вырастет?

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Олег Сафонов: По нашим экспертным оценкам, в прошлом году он составил примерно 38 миллионов поездок. В этом прогнозируем увеличение в пределах пяти, максимум десяти процентов.

А внутренний турпоток будет расти?

Олег Сафонов: В прошлом году внутри страны было совершено 56,5 миллиона поездок. Мы прогнозируем, что в этом году их будет больше процента на три.

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