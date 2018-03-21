Первый канал проведет интерактивную трансляцию матча РФ - Бразилия

Контрольный матч между футбольными сборными России и Бразилии будет показан в прямом телеэфире на Первом канале. При этом, как сообщает пресс-служба телеканала, зрителям будет доступно множество опций просмотра через интернет.

Отмечается, что на сайте 1tv.ru/live будет доступна уникальная интерактивная онлайн-трансляция, которая позволит любителям футбола наблюдать за игрой с разных ракурсов, а также наблюдать за действиями отдельных игроков. В рамках одного окна посетители сайта смогут не только смотреть игру, но также получат доступ к дополнительной информации о футболистах и комментаторах, получат возможность делиться мнениями о матче, а также участвовать в голосованиях и опросах.

Помимо этого, на стадионе будут организованы три дополнительных live-потока - зрители смогут подключиться к камере-"пауку", еще одна камера будет нацелена персонально на лидера бразильской команды Филиппе Коутиньо, а третья позволит следить за действиями защиты российской команды.

Матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта на московском стадионе "Лужники" и начнется в 19:00. Для зрителей Первого канала игру прокомментируют Кирилл Дементьев и бывший главный тренер российской национальной команды Леонид Слуцкий.