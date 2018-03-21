Во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали возможность проведения саммита США-КНДР в России. Но Москва намерена всесторонне содействовать процессу мирного урегулирования северокорейской проблемы, и здесь в конечном итоге интересы России и Штатов сходятся.

О том, чтобы Россия предоставила такую площадку, в ходе телефонного разговора лидеров речь не заходила, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но тема затрагивалась", - продолжил представитель Кремля. "Тема чрезвычайно важная, и Россия, как это подчеркнул президент Путин, остается открытой для взаимодействия и, безусловно, намерена всесторонне, в силу своих возможностей содействовать процессу мирного урегулирования корейской проблемы", - подчеркнул он.

"В конечном итоге здесь интересы России и США сходятся", - сказал Песков. "Возможны некоторые разногласия по методике и тактике, но стратегическая цель одна, и она не может быть иной. Мы все заинтересованы в денуклеаризации и мирном урегулировании на Корейском полуострове", - заключил он.