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Принц Гарри и его невеста-актриса нарушили древнюю традицию

Новость 21.03.2018, 16:10 | Текст: Олег Усков

33-летний наследник британского престола (пятый в очереди) принц Гарри и его невеста, 36-летняя американская актриса Меган Маркл, чья свадьба состоится 19 мая и уже одобрена королевой, полным ходом готовятся к торжествам.

В связи с чем, пишет OK, уже заказали торт - "с ароматом весны".

Как уточняет издание, подробности о лакомстве оглашены Кенсингтонским дворцом. Изготовит угощение землячка невесты, шеф-кондитер Клэр Птак из лондонской "органической" кондитерской Violet Bakery, и это будет лимонный торт с бузиной, "который будет включать яркие ароматы весны".

Торт "будет покрыт кремом и украшен свежими цветами".

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Птак, "которая выросла в Калифорнии", специализируется на сезонных и органических ингредиентах, - подчеркнули в пресс-релизе. Добавив, что Маркл уже общалась с кондитером ранее, когда брала у нее интервью для своего блога о здоровом образе жизни. (Позже материал был оттуда удален.)

Известно, что молодые поженятся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. После чего принц, принцесса и их 2640 гостей приступят к закускам. В частности, съедят означенный торт с бузиной.

Что примечательно, лимонный торт - это явный "авангард", поскольку по традиции на британские монаршие свадьбы принято подавать фруктовые торты.

Меган родилась в Лос-Анджелесе. В 2002-м дебютировала на экранах - в сериале "Главный госпиталь". За ним последовали C.S.I., "90210: Новое поколение", "Грань", "Касл", "Рыцарь дорог", фильмы "Несносные боссы", "Побег из Вегаса".

Ранее мы писали, что злые хакеры "слили" в Сеть интимные снимки будущей принцессы. 

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