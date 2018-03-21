Пушков оценил поздравления Трампа Путину

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп проявил политическую мудрость, поздравив по телефону Владимира Путина с победой на президентских выборах.

"Трампу хватило политической мудрости, чтобы, вопреки мощному давлению, прийти к выводу: полный разрыв контактов с Россией - во вред самим США", - написал Пушков в Twitter.

Также Пушков прокомментировал слова американского сенатора Джона Маккейна, который заявил, что своим звонком Трамп оскорбил каждого российского гражданина.

"Не знаю, где нашел Маккейн тот "российский народ", который был оскорблен звонком Трампа Путину. Наверное, у себя в голове", - отметил Пушков.

Вечером 20 марта Дональд Трамп поздравил по телефону Владимира Путина с победой на выборах президента России. Также в ходе разговора президенты обсудили сирийский кризис, ситуацию на Украине, снижение напряженности в отношениях двух Корей и другие вопросы. Лидеры также затронули вопрос проработки личной встречи.