Пушков: Украина опоздала с призывом не признавать выборы в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв украинских парламентариев не признавать итоги президентских выборов в РФ. Сообщение российского сенатора опубликовано на его странице в Twitter.

"В Раде опоздали с призывом к парламентам не признавать выборы в России - их уже повсеместно признали. Удел украинской политической публики - бежать за уходящим вдаль поездом. Очередная бессмысленная затея", - написал Пушков в популярном микроблоге.

Выборы в РФ прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. По итогам обработки 99,98 процента протоколов участковых избирательных комиссий действующий президент Владимир Путин побеждает с результатом 76,69 процента. Явка составила почти 68 процентов.