В войсковой части под Белгородом геройски погиб майор Владимир Чупин. Своим телом он закрыл от взрыва неопытного солдата-срочника, упустившего гранату с оторванной чекой себе под ноги.

Трагедия произошла в войсковой части, которая располагается в военном городке Белгород-22. Подробностей истории немного. Во время тренировки он увидел упавшую гранату. Чтобы среагировать на это, у офицера были даже не секунды - доли секунд. Он успел не просто оттолкнуть срочника, но и буквально сам стал щитом для него. Военнослужащий по призыву не пострадал. В результате - множественные осколочные ранения. Медики попытались спасти офицера, но безрезультатно.

Известно, что за время военной службы Владимир Чупин был награжден медалями "За отличие в военной службе", "За службу на Северном Кавказе", а также знаком отличия "За службу".