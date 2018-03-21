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21.03.2018 23:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стал щитом

Офицер ценой жизни спас солдата
Текст: Анна Скрипка
Российская газета - Столичный выпуск №7522 (59)
В войсковой части под Белгородом геройски погиб майор Владимир Чупин. Своим телом он закрыл от взрыва неопытного солдата-срочника, упустившего гранату с оторванной чекой себе под ноги.
Фото: youtube/ TVSHADRinfo
Стала известна причина стрельбы в курганской школе

Трагедия произошла в войсковой части, которая располагается в военном городке Белгород-22. Подробностей истории немного. Во время тренировки он увидел упавшую гранату. Чтобы среагировать на это, у офицера были даже не секунды - доли секунд. Он успел не просто оттолкнуть срочника, но и буквально сам стал щитом для него. Военнослужащий по призыву не пострадал. В результате - множественные осколочные ранения. Медики попытались спасти офицера, но безрезультатно.

Известно, что за время военной службы Владимир Чупин был награжден медалями "За отличие в военной службе", "За службу на Северном Кавказе", а также знаком отличия "За службу".

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