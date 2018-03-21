Москва вышла на первое место в мире по развитию каршеринга

Разноцветные машины более десятка каршеринговых компаний сегодня можно встретить на любой парковке не только в центре столицы, но и в спальных районах во дворах. Однако этот сервис, как и большинство других, не только дает новые возможности, но и накладывает обязательства. К чему нужно быть готовым, садясь за руль арендованного авто, выяснил корреспондент "РГ".

От 18 и старше

Как рассказал "РГ" глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, российская столица вышла на первое место в мире по темпам развития каршеринга и остается в лидерах по доступности этой услуги. Автомобилей, которые можно взять в аренду даже на пять минут, в городе уже около семи тысяч, а до конца года их парк должен увеличиться еще на две трети - до 12 тысяч машин.

Знакомство с каршерингом сегодня начинается с выбора компании - их в Москве уже 14. У каждой свои марки автомобилей, тарифы, правила и другие нюансы

Так что поводов пересесть на арендованный автомобиль у москвичей все больше. Знакомство с каршерингом сегодня начинается с выбора компании - их уже 14, хотя лидеров с крупным автопарком не больше пяти. У каждой компании свои марки автомобилей, тарифы, правила и другие нюансы, но в целом они довольно похожи.

Для начала пользователю нужно скачать приложение и зарегистрироваться. Ехать в офис или вызывать курьера с бумажным договором сегодня не обязательно - можно заключить соглашение в электронном виде, отправив через приложение копии прав и паспорта. Но вот внимательно прочитать пусть и электронный договор в один голос советуют как бывалые каршероводы, так и автоюристы.

К примеру, у вышедшей на рынок в феврале компании в договоре значился безусловный штраф за повреждение машины в размере 30 тысяч рублей. У пользователей сразу возникла масса вопросов - из текста соглашения можно было сделать вывод, что платить такую сумму придется за любую царапину, даже если она получена не по вине арендатора. После вала вопросов компания выпустила обновленную версию договора, где санкции были прописаны более точно.

Адвокат Александр Липатников говорит, что также стоит обращать внимание на условия страховки. "Иногда пользователи каршеринга уверены, что все машины полностью застрахованы и им не придется возмещать ущерб даже в случае аварии по собственной вине, - рассказал он "РГ". - В реальности же часто страховка подразумевает франшизу, которую придется оплачивать арендатору, или покрывает расходы только в том случае, если ДТП произошло по вине другого водителя".

Адвокату однажды пришлось защищать автолюбителя, который по собственной вине разбил арендный автомобиль. Машина не подлежала восстановлению, и каршеринговая компания в итоге потребовала с арендатора сумму, которая превышала стоимость нового автомобиля. Спор удалось уладить, и размер выплаты был снижен, но это потребовало немалых усилий.

Пять минут на осмотр

Внимательно нужно относиться и к ограничениям и правилам каждой компании. Столкнуться с ними многим приходится еще при знакомстве с миром каршеринга - обычно зарегистрироваться могут лишь люди в возрасте от 21 года со стажем вождения от 2 лет. Но в некоторых компаниях готовы принять в ряды и молодых людей старше 19 лет со стажем от 1 года. А есть и такие, что регистрируют всех совершеннолетних независимо от водительского опыта. В любом случае новичкам стоит быть предельно осторожными и при возможности выбора отдавать предпочтение тарифам с максимальной страховкой. Лучше немного переплатить за аренду, чем потом гасить штрафы и расходы на ремонт.

Строго следует относиться и к другим требованиям. Одна из компаний, к примеру, предписывает ездить не быстрее 100 километров в час, даже если это разрешено правилами дорожного движения. То есть безнаказанно разогнаться на МКАД до 115 км/ч, как любят многие столичные автомобилисты, в случае с такой арендной машиной не получится. И не думайте, что о нарушении никто не узнает - машины буквально нашпигованы контролирующей электроникой, которая следит не только за скоростью и местоположением машины, но и за манерой езды водителя в целом. Операторы компании могут даже удаленно заглушить двигатель.

- Не стоит забывать и о том, что на водителя каршеринговой машины, как на любого участника дорожного движения, распространяются все требования ПДД, - отмечает Липатников. - В моей практике был случай, когда арендатор задел припаркованный автомобиль и сообщил об этом каршеринговой компании. Там ему сказали, что машину нужно оставить на месте и можно быть свободным. Однако прибывшие на место сотрудники ГИБДД восприняли отсутствие виновника как оставление места ДТП, и в итоге водитель лишился прав.

Не избежать ответственности и в том случае, если вы на арендованной машине нарушите ПДД под взором камеры фотовидеофиксации. Компания получит штраф и быстро определит, кто в момент совершения нарушения был за рулем. Заплатить придется не только государству, но еще и самой компании. Также оштрафовать вас могут, например, за брошенную после аренды машину с пустым баком. Часто компании требуют заправлять машину, если вы израсходовали почти все топливо. Карта, позволяющая купить бензин на определенных заправках без собственных затрат, всегда есть в бардачке.

Кстати, проверять наличие такой карты, а еще страховки, аптечки, огнетушителя и других вещей многие компании ставят арендаторам в обязанность, как и обязательный осмотр автомобиля. Вообще машину всегда стоит фотографировать, как только вы к ней подошли. В противном случае доказать, что царапина на бампере или испачканный салон были еще до вас, будет непросто. На осмотр машины компании обычно дают пять бесплатных минут.

Плюсов больше

При этом все же не стоит относиться к каршерингу как к чему-то опасному или неизведанному. С начала года в столице на машинах краткосрочной аренды совершено более 1,5 миллиона поездок, говорит Ликсутов: ежедневно горожане пользуются каршерингом около 25 тысяч раз.

И абсолютное большинство этих случаев аренды проходят без проблем и приносят пользователям только радость и комфорт. В пользу популярности сервиса говорит и рост автопарка каршеринговых машин, как и числа компаний в целом.

К тому же каршеринг сегодня во многих случаях обходится дешевле такси и уж точно стоит меньше собственной машины. Арендную машину не только не нужно покупать за свой счет, но и мыть, страховать, обслуживать и ремонтировать ее тоже будут другие.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Кстати

В системе московского каршеринга уже зарегистрированы более миллиона человек. Причем среди них становится все больше любителей автомобилей высокого класса, поэтому компании активно пополняют парк не только бюджетными авто, но и премиальными брендами BMW, Mercedes-Benz, Smart, MINI и другими. Так что зарегистрироваться в каршеринге стоит хотя бы ради того, чтобы иногда позволить себе прокатиться на машине за пару-тройку миллионов рублей, потратив на это лишь 1-2 тысячи, а то и меньше.