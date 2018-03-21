Новости

Пушков оценил поздравления Трампа Путину 09:40
В Сети появились первые живые фото "внедорожного" седана Lada Vesta 09:38
Раскрыта еще одна тайна майя 09:38
Взрыв газа в жилом доме Мурманска попал на видео 09:35
Участок дороги Керчь-Симферополь полностью закроют для ремонта 09:31
Под Тамбовом больше 20 человек отравились газом 09:20
ЦБ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка" 09:08
Пять новых автобусных маршрутов Москвы заработают в сентябре 08:58
В Туапсе возбудили дело по факту обстрела машины депутата 08:50
В России представили серийный детектор подлинности бриллиантов 08:39
В Приморье экс-глава ХК "Адмирал" отправлен под домашний арест 08:26
Президент Мьянмы покинул свой пост 08:13
На "синей" ветке метро Москвы задерживаются поезда 08:12
Лавров рассказал о влиянии глобальной ПРО на безопасность РФ 07:40
Трамп сказал Путину об обеспокоенности новыми вооружениями РФ 07:31
РФ и Япония запланировали встречу на шестисторонних переговорах по КНДР 07:24
Власти обязали 600 заказчиков привлекать субъектов МСП к закупкам 07:17
В Приморье задержан первый замглавы Дальневосточной таможни 07:13
Израиль признал атаку на ядерный реактор в Сирии в 2007 году 06:45
Пентагон признал бессилие перед гиперзвуковым оружием России 06:09
Макрон призвал сделать французский "мировым языком" 05:44
Заразившийся лихорадкой денге россиянин впал в кому в Таиланде 05:40
Двое кубинцев пойдут под суд за попытку переплыть с Чукотки на Аляску 05:34
МЭР предлагает смягчить санкции за неуплату включаемых в НК платежей 05:30
Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей в США 05:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 08:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пять новых автобусных маршрутов Москвы заработают в сентябре

Текст: Светлана Батова

Пять новых автобусных маршрутов начнут работать в Москве с сентября. Определены победители первого из конкурсов, которые должны пройти в этом году. Всего разыграют 29 маршрутов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного департамента транспорта, один перевозчик-победитель уже работает со столичными маршрутами, второй - новичок. С сентября две компании запустят такие маршруты. От Улицы Федосьино до метро "Юго-Западная" N333 - укороченная версия маршрута N330. Автобусы пойдут по Боровскому шоссе без заезда в микрорайоны Солнцево.

В Москве подвели итоги фестиваля "Мос/Еда!"

Также запускается N580 ("Платформа Чухлинка - Самаркандский бульвар"), он совместит два маршрута: N51к и N410, свяжет кварталы Выхино с платформой Чухлинка, позволяя разгрузить транспортно-пересадочный узел станции метро "Выхино".

Маршрут N551к (укороченный действующий N550) пойдет от Ветеринарной академии до больницы имени Семашко, на нем можно будет ближе подъехать к больнице и парку Кузьминки. Между Соколом и Митино запустят N456к - укороченную версию N904 и N456, его маршрут "8 мкр. Митина" - "Улица Серегина".

В московском метро беременным раздадут тысячу красных значков

А на западе Москвы от "Парка Победы" до 2-го Мосфильмовского переулка организуют N324 "Метро "Парк Победы" - 2-Мосфильмовский переулок. Это удлиненный вариант 320-го автобуса, который будет идти от Киевского вокзала до улицы Пудовкина. Благодаря ему жители Мосфильмовской улицы, Пудовкина и прилегающих переулков получат беспересадочный маршрут до Кутузовского проспекта.

Полный перечень новых маршрутов, которые запустят в этом году, "РГ" публиковала раннее.

Главное сегодня

Захарова: Глава британского МИД пытается спасти честь Терезы Мэй
Пентагон признал бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Израиль признал атаку на ядерный реактор в Сирии в 2007 году
Стало известно время запуска "Союза" с новым экипажем МКС
Лавров рассказал о влиянии глобальной ПРО на безопасность РФ