Журналисты союзных СМИ посетили НИЦ "Курчатовский институт"

Большую группу журналистов из белорусских и российских СМИ в Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт" привело два обстоятельства: 75-летний юбилей самого института, отмечаемый в нынешнем году, и грядущий День единения народов Беларуси и России, который празднуется второго апреля. А визит этот, не оставивший равнодушным никого из пишущей и снимающей братии, инициировал Постоянный Комитет Союзного государства.

Первым пунктом программы стала большая трехчасовая экскурсия, организованная учеными Курчатника, как ласково именую свой Центр его сотрудники и знакомство с его исследовательской и технологической инфраструктурой. Для тех, кто никогда не бывал в этом научном заповеднике в центре Москвы, скажем: для подробного знакомства с комплексом, занимающим более ста гектаров и насчитывающем несколько тысяч сотрудников, требуется, конечно, времени раз в десять больше, но и тех впечатлений, которыми союзные журналисты напитались за три часа, вероятно, хватит надолго. Как выразился во время встречи с гостями президент НИЦ Михаил Ковальчук: легче рассказать, чем не занимается его Центр, поскольку сегодня он "развивает целый ряд передовых научных направлений и закладывает основы технологических прорывов" в самых разных областях науки, а также "обеспечивает технологическую независимость и безопасность государства".

Вторым пунктом стал живой разговор журналистов с руководителями Центра, который открыл Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он подчеркнул, что наука в работе Постоянного Комитета занимает особое место, "ведь ученые Беларуси и России - те самые люди, которые после распада СССР больше всего опасались разрыва научных связей".

По словам Григория Алексеевича, многолетняя практика использования союзного бюджета со всей очевидностью показала: вкладывать деньги в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки - это самое эффективное и выгодное дело.

- Поэтому мы работаем, как венчурный фонд, и в наступившем году у нас будет действовать 12 союзных программ, которые обещают принести довольно весомые плоды.

В свою очередь Михаил Ковальчук рассказал гостям над чем и как трудятся сегодня ученые "Курчатовского института", Он отметил в частности, что "переход к реально новому природоподобному укладу, вернет техносферу антагонистичную природе назад к естественному ресурсообороту и восстановит тем самым обмен веществ, нарушенный цивилизацией". И это, по словам ученого, - "цивилизационный вызов планетарного масштаба".