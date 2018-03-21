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21.03.2018 08:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье экс-глава ХК "Адмирал" отправлен под домашний арест

Текст: Ольга Журман

Во Владивостоке краевой суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей экс-директора хоккейного клуба "Адмирал" Ильи Спокойнова и избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Виктория Ковалева.

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Под домашний арест Спокойнов отправлен на два месяца, вплоть до 20 мая 2018 года.

Илья Спокойнов (Митькин) известен в Приморье больше как Политтехнолог. Он подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По делу походит и его супруга, находящаяся сейчас под подпиской о невыезде.

Следствие полагает, что Спокойнов с сообщниками похитил бюджетные средства, выделенные на приобретение комплектов универсальных спортивных площадок для детей в рамках реализации краевой программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы". Ущерб составил более 206 миллионов рублей.Сейчас все обвиняемые знакомятся с 41-м томом уголовного дела. Собственно, для этого следствие и просило продлить срок содержания в СИЗО.

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