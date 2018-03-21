В СК рассказали о задержании замглавы Дальневосточной таможни

В Следственном комитете РФ рассказали о задержании первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергея Федорова, который подозревается в получении взяток в особо крупном размере.

Как пояснили следователи, с конца 2015 года по октябрь 2017 Федоров получил от владельца компании ЗАО "Дальзавод-Терминал" Родиона Тихонова около 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов "за покровительтво".

Сообщается, что Тихонов в свою очередь обвиняется в уклонение от таможенных платежей и организации преступного сообщества. Так, осенью 2017 года на предприятии Тихонова обнаружили 80 контейнеров с контрабандной одеждой.

Сейчас предриниматель находится под стражей и сотрудничает со следствием.

Сотрудники СУ СК заявили о ходатайстве с целью заключения под стражу Сергея Федорова.