В Томской области в ДТП с автобусом пострадали 14 человек

В результате ДТП в Томской области погибли два человека, еще четырнадцать получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

Как сообщала "РГ", авария произошла в районе населенного пункта Елизарьево Кривошеинского района (157 километр автомобильной дороги Томск - Колпашево). По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус марки KIA, следовавший из города Колпашево в областной центр, и КАМАЗ.

По данным ведомства, водители грузовика и автобуса погибли. Из 27 пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Колпашево-Томск, в медицинское учреждение доставили 14 человек, из них 11 - дети. Состояние их здоровья не вызывает опасений.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой помощи, полиции, других экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Управление МВД по Томской области по факту ДТП проводит проверку. Предположительно, причиной аварии стала потеря управления водителем грузовика.