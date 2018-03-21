Установлены личности уничтоженных в Чечне боевиков

Правоохранители Чечни установили личности боевиков, уничтоженных во вторник вечером во время боя в лесном массиве Ачхой-Мартановского района, сообщают в региональном управлении МВД.

Бандитами оказались трое жителей Малгобекского района Республики Ингушетия 25, 20 и 29 лет, а также 35-летний уроженец Республики Дагестан.

Как сообщалось ранее, в спецоперации участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Никто из силовиков не пострадал. После боестолкновения неподалеку был обнаружен схрон с оружием, боеприпасами, гранаты и самодельными взрывными устройствами.