В Чечне на месте спецоперации обнаружен схрон с оружием

В Чеченской Республике недалеко от того места, где минувшей ночью были уничтожены боевики, правоохранители обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и гранатами. Об этом сообщили в Росгвардии.

Напомним, боестолкновение произошло в Ачхой-Мартановском районе республики недалеко от населенного пункта Бамут. Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили в лесу группу бандгруппу. Преступники открыли огонь, но спустя короткое время их уничтожили.

- Военнослужащие Росгвардии вступили в огневой контакт и, в ходе завязавшейся перестрелки, уничтожили четверых бандитов. На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты и СВУ, - уточняют в ведомстве.

Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.