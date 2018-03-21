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21.03.2018 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне возбудили уголовное дело после нападения на силовиков

Текст: Роман Кияшко

В Чеченской Республике после боестолкновения с бандгруппой возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду сообщил Следственный комитет России на своем канале в Telegram.

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Напомним, инцидент произошел во вторник ночью возле населенного пункта Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни. В лесу на границе с соседней Республикой Ингушетией произошел бой между скрывавшимися там боевиками и спецслужбами республики.

Силовики обнаружили преступников благодаря полученной оперативной информации. Бой завязался примерно в 22.00. Бандитов в короткий срок блокировали сотрудники полиции и ФСБ. Вскоре на помощь им прибыли бойцы Национальной гвардии России.

Совместными усилиями взятых в кольцо боевиков удалось ликвидировать. Самому молодому из них, жителю Малгобекского района Ингушетии, было всего двадцать лет. Оттуда же родом оказались еще два ликвидированных бандита - 25 и 29 лет. Еще один их сообщник - 35-летний уроженец Дагестана. Имена боевиков не сообщаются.

В момент перестрелки никто из правоохранителей не пострадал.

Позже стало ясно, что неподалеку от места спецоперации силовики нашли оружейный схрон. Здесь боевики спрятали стрелковое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельные взрывные устройства.

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