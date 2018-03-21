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21.03.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о взрыве в Мурманске переквалифицировали на более тяжкую статью

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Алексей VMurmanske.ru Мкртчян / vk.com/id8753702 Фото: Алексей VMurmanske.ru Мкртчян / vk.com/id8753702
Фото: Алексей VMurmanske.ru Мкртчян / vk.com/id8753702

Уголовное дело о взрыве бытового газа в Мурманске переквалифицировано на более тяжкую статью УК РФ.

Сначала дело возбудили по пункту "в" части 2 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Напомним, после взрыва из-под завалов извлекли двоих погибших - 49-летнего мужчину и 19-летнюю девушку. Сегодня в больнице умер 35-летний жилец дома.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Число жертв взрыва газа в Мурманске выросло до трех

- После этого уголовное дело было переквалифицировано на часть 3 статьи 238 УК РФ. В ней речь идет о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности  жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Напомним, взрыв бытового газа в доме на улице Свердлова в Мурманске случился около 16.47 20 марта. Кроме троих погибших, при взрыве пострадали шесть человек, среди которых 11-летний мальчик. Одиннадцать человек, которые остались без крова после взрыва, провели ночь в пункте временного размещения.

В пресс-службе администрации Мурманска заявили, что позже жильцов разместят в квартирах городского маневренного фонда и выплатят им компенсации.

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