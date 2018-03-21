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21.03.2018 17:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жилец рухнувшего в Мурманске дома оставил странную запись в соцсетях

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Двое пострадавших от взрыва газа в Мурманске до сих пор находятся в больницах. Один из них лежит в медсанчасти "Севрыба" в тяжелом состоянии, эту информацию подтвердило руководство медсанчасти. По неофициальным данным, пациент является хозяином квартиры, которая стала эпицентром взрыва.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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За два часа до взрыва на своей страница в социальной сети он разместил пост, в котором отметил две даты - дату своего рождения и 20 марта как дату смерти. Означает ли это, что взрыв был спланирован заранее, пока неизвестно. На этот вопрос ответит следствие.

- Отрабатываются все возможные версии, основная из которых - взрыв бытового газа, - подчеркнули в Следственном управлении СКР по Мурманской области.

Еще один пострадавший - 11-летний мальчик - находится в Мурманской областной клинической больнице, его состояние остается стабильно тяжелым.

Напомним, при взрыве бытового газа в доме на улице Свердлова в Мурманске погибли три человека, еще шестеро пострадали. Одиннадцать человек, которые остались без крова после обюрушения части дома, находятся в пункте временного размещения. Жильцам разрушенных квартир администрация Мурманска пообещала выплатить по 100 тысяч рублей на каждую квартиру.

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