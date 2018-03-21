Взрыв газа в жилом доме Мурманска попал на видео

Взрыв газа в мурманском доме попал на видео. Ролик опубликован в соцсетях.

Напомним, взрыв в доме 6 корпус 1 по улице Свердлова прогремел накануне незадолго до пяти вечера - сигнал на пульт дежурного поступил в 16.55. В здании рухнули перекрытия трех верхних этажей.

В доме согласно официальной статистике было 33 жильца, в том числе пятеро детей. По словам главы Мурманска Дмитрия Филиппова, 13 человек согласились поселиться в пункте временного размещения, а остальные решили переночевать у родственников и знакомых.

Под завалами оказался 11-летний ребенок, его спасли накануне вечером и доставили в больницу. Двое жителей погибли. Несколько человек долгое время оставались заблокированными в квартире разрушенного подъезда, их спасали с помощью автолестниц.

Следственное управление СКР по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту взрыва, ведется следствие.