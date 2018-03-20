Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов

Несколько жильцов заблокированы в квартирах жилого дома в Мурманске, который частично разрушен взрывом, сообщили участвующие в работах спасатели. Их предполагается извлечь из квартир с помощью автолестниц. Что касается жильцов остальных квартир, не пострадавших от взрыва, то городские власти готовы оказать гражданам всю необходимую помощь.

- Для жильцов пострадавшего дома развернуты пункты обогрева, подготовлен пункт временного размещения в доме №5, корпус 3, на проспекте Героев-североморцев, - добавили в пресс-службе администрации города.

Рассматриваются две версии причин взрыва бытового газа в Мурманске на улице Свердлова. Как сообщили в экстренных службах, это утечка газа и (или) неисправность газового оборудования.

Взрыв в доме №6, корпус 1, на улице Свердлова в Мурманске произошел сегодня вечером. В результате один человек погиб, несколько пострадали. Число раненых уточняется. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

️В Мурманске обрушился жилой дом, уже известно об одном погибшем, пять человек пострадало. Предварительная причина - взрыв бытового газа. Есть опасность дальнейшего обрушения. Спасатели на свой страх и риск эвакуируют заблокированных людей на 5-ом этаже. pic.twitter.com/ZJCdflKRgD — Королевство Алания (@monarh_alania) March 20, 2018