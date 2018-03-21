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21.03.2018 13:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Нового мэра Калининграда выберут 18 апреля

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Депутаты городского Совета Калининграда намерены избрать нового главу города в течение месяца.

Фото: Администрация Самары
Главой Самары впервые стала женщина

Об этом сообщил председатель городского Совета депутатов Андрей Кропоткин. 21 марта на очередном заседании парламентарии приняли добровольную отставку Александра Ярошука, занимавшего должность главы Калининграда с декабря 2007 года и ушедшего с поста почти за четыре года до окончания срока.

С 23 марта по 5 апреля кандидаты на пост главы городского округа "Город Калининград" должны предоставить в конкурсную комиссию необходимые документы. Конкурсная процедура в формате собеседования пройдет 16 апреля. Депутаты выберут нового главу города тайным голосованием на заседании городского Совета 18 апреля.

С сегодняшнего дня временно исполняет обязанности главы городского округа Наталья Дмитриева - заместитель главы администрации, председатель комитета экономики, финансов и контроля.

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