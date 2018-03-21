Нового мэра Калининграда выберут 18 апреля

Депутаты городского Совета Калининграда намерены избрать нового главу города в течение месяца.

Об этом сообщил председатель городского Совета депутатов Андрей Кропоткин. 21 марта на очередном заседании парламентарии приняли добровольную отставку Александра Ярошука, занимавшего должность главы Калининграда с декабря 2007 года и ушедшего с поста почти за четыре года до окончания срока.

С 23 марта по 5 апреля кандидаты на пост главы городского округа "Город Калининград" должны предоставить в конкурсную комиссию необходимые документы. Конкурсная процедура в формате собеседования пройдет 16 апреля. Депутаты выберут нового главу города тайным голосованием на заседании городского Совета 18 апреля.

С сегодняшнего дня временно исполняет обязанности главы городского округа Наталья Дмитриева - заместитель главы администрации, председатель комитета экономики, финансов и контроля.