В Петербурге объявили в розыск таинственно исчезнувшего коучера

В Петербурге объявлен в розыск основатель тренинговой компании: он исчез 13 марта из своей квартиры, которую не должен был покидать, так как находился под домашним арестом.

Как следует из сообщения Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, бизнес-тренер покинул страну. Добровольно он уехал или нет, неизвестно, поэтому случившееся побегом не называется.

Заседание Санкт-Петербургского городского суда было посвящено мере пресечения для супружеской пары - основателей центра "Зеора". Их подозревают в недопустимых методах при проведении тренингов. Осенью 2017-го года компания была закрыта, а ее основатели стали фигурантами уголовного дела. Так как супруги раньше не имели конфликтов с законом, ту суд отправил их под домашний арест.

13 марта сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний пришли в гости к коучеру, но не нашли его дома. При этом супруга бизнес-тренера пообщалась с визитерами и сообщила им, что ей ничего не известно о местонахождении мужа.

Суд продлил исчезнувшему петербуржцу домашний арест. Такая же мера пресечения избрана в отношении его супруги.