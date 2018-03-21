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21.03.2018 19:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэродром Бельбек начнет принимать бизнес-джеты в 2018 году

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Новая взлетно-посадочная полоса аэродрома Бельбек  будет построена и готова к приему рейсов в 2018 году. Об этом сегодня рассказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов во время рабочей поездки в Севастополь.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- План расширения аэродрома Бельбек намечен, сроки не изменились. До конца этого года полоса примет первые литерные рейсы, - сказал Иванов.

Аэродром Бельбек имеет двойное назначение, но для приема гражданских рейсов не сертифицирован, поэтому используется преимущественно военной авиацией. Иногда он принимает отдельные литерные и чартерные рейсы по заявкам, подписанным руководителем Росавиации.

На строительство гражданского сектора Бельбека в федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. При этом он станет филиалом международного аэропорта Симферополь и первое время будет использоваться для приема бизнес-джетов. В дальнейшем он может стать полноценным гражданским аэропортом.

Ранее замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что строительство новой взлетно-посадочной полосы аэродрома "Бельбек" включено в план ФЦП на 2018 год.

- В этом году и полоса, и вся инфраструктурная часть, которая строится за счет программы, будут закончены. Это будет филиал симферопольского аэропорта, более экономичный с точки зрения обслуживания, - сказал Назаров.

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