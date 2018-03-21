В Таганроге назвали причину массового отравления таллием на заводе

Массовое отравление на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева в Таганроге произошло из-за конфликта на бытовой почве. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как выяснилось, на заводе произошло преступление, связанное с бытовой ссорой.

Напомним, отравление таллием произошло в январе. Но ранее несколько заводчан также обращались в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие. Всего отравились 27 человек.

После ЧП на предприятии усилили контроль за качеством питьевой воды, хотя не факт, что источником заражения стала именно она. По факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".