- Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент на авиастроительном предприятии, производящем самолеты-амфибии Бе-200ЧС и дальние бомбардировщики Ту-95МС, произошел в декабре прошлого года. Однако известно о нем стало только после того, как жительница Таганрога Екатерина Колесникова разместила в соцсетях просьбу о помощи: "Помогите, мой муж, 33-летний инженер-конструктор и отец двоих детей Константин Колесников, умирает от того, что в его организме в 150 раз превышена норма таллия", - написала отчаявшаяся женщина. Только после этого факта власти города были вынуждены рассказать о подробностях трагедии и предпринимаемых мерах.

Глава Таганрога Андрей Лисицкий сообщил, что первые пострадавшие обратились в лечебное учреждение при заводе еще в декабре прошлого года. Однако проверка началась только в январе, когда сотрудники завода начали массово жаловаться на недомогание. Результаты анализов показали, что рабочие имеют признаки отравления солями таллия. После чего пострадавшие были госпитализированы в больницы Ростова-на-Дону, а четверо человек, чье состояние здоровья внушало опасение, - направлены в НИИ имени Склифосовского в Москву.

- На сегодняшний день в больницах Ростова и Таганрога находятся девять человек. Остальные проходят амбулаторное лечение и наблюдаются в медицинской части предприятия, - заявил Лисицкий.

Всем пострадавшим оказывается материальная помощь от предприятия.

Пикантность ситуации заключается в том, что таллий и его производные не используются ни на одном из предприятий Таганрога. По одной из версий, высокотоксичный порошок без вкуса и запаха мог попасть на авиационное производство вместе с комплектующими.