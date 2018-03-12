В Таганроге возбуждено дело после массового отравления таллием

В Таганроге возбуждено уголовное дело после массового отравления токсичным таллием на таганрогском авиационном научно-техническом комплексе.

По информации пресс-службы областного управления МВД, сотрудниками полиции проведена проверка по факту отравления таллием работников предприятия и по ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

На заводе взяты пробы воздуха и воды. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, по результатам лабораторных исследований прямая связь заболеваемости сотрудников и производственной деятельности предприятия не установлена.

По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 38 сотрудников. Все отравившиеся являются сотрудниками разных отделов.

В настоящее время, по утверждению регионального управления Роспотребнадзора, угроза жизни и здоровью сотрудникам предприятия отсутствует.