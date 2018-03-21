Закрыли дело против курганского фермера, купившего GPS-трекер

В Курганской области прекратили уголовное преследование фермера, которого обвинили в незаконном обороте спецсредств. Следствие не нашло доказательств умысла.

- Вчера вынесено постановление о прекращении уголовного преследования гражданина, купившего GPS-трекер, так как следствием не собрано доказательств, подтверждающих умысел на негласное получение информации, - рассказали "РГ" в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В ведомстве добавили, что прокуратура признает постановление законным и обоснованным.

Напомним, история получила огласку после большой пресс-конференции президента. Владелец личного подсобного хозяйства купил через интернет-магазин устройство, чтобы следить за передвижениями теленка. На почте, куда он пришел забрать посылку, его встретили сотрудники ФСБ. Оказалось, выписанный им GPS-трекер подпадает под статью УК РФ 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).