В Шадринске девочка открыла стрельбу в школе

ЧП произошло на уроке географии и, как рассказывают очевидцы, происшествие было спланированным. По их словам, в "заговоре" участвовали минимум три ученицы. Одна, сказав, что заболела, попросила учителя проводить ее в медпункт, и когда они ушли, другая закрыла кабинет, ну а третья достала пневматический пистолет и стала стрелять в заранее намеченных жертв...

- В результате происшествия синяки и ссадины получили семь учащихся седьмого класса, - сообщила руководитель отделения УМВД по Курганской области Елена Радаева. - Один пострадавший был госпитализирован, но травма не была серьезной, и он уже находится дома.

- Это чрезвычайное происшествие, - считает губернатор Курганской области Алексей Кокорин. - В Шадринск направлена рабочая группа, которую возглавила Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина. Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы и почему взрослые это допустили.

Как стало известно "РГ", семья у стрелявшей девочки благополучная, и в поле зрения правоохранительных органов эта школьница не попадала. Правда, есть мнения, что одноклассники относились к ней не совсем дружелюбно. Возможно, она решила их таким способом проучить.