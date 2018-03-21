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21.03.2018 20:22
Рубрика: Спорт

Бразильцам не до шуток

Соперник нашей сборной готовится к матчу в "Лужниках" в закрытом режиме
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
Сборные России и Бразилии продолжают подготовку к контрольному матчу в "Лужниках".

В отличие от нашей национальной команды, которая на неделе провела полностью открытую для СМИ тренировку, гости предпочитают работать в закрытом режиме. Причем касается это не только занятий, но и досуга.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По прилете в Москву бразильцев в аэропорту встретила группа болельщиков пятикратных чемпионов мира. Но фотографироваться с жаждущими звезды не стали. Более того, латиноамериканцы отказались от проведения открытой тренировки, а также от традиционных в таких случаях прогулок по центру города. Те же аргентинцы в ноябре прошлого года нашли время для посещения Красной площади. Но бразильцам, похоже, не до этого.

- Мы полностью сосредоточены на матче с Россией, - поведал на пресс-конференции полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста. - До чемпионата мира осталось не так много времени. И сейчас каждый из нас должен проявить себя, чтобы попасть на турнир. Так что нам не до шуток.

Что касается травм, то почти наверняка пятничную встречу пропустит защитник "Ювентуса" Алекс Сандро. Причина - повреждение мышц бедра. Зато к команде присоединился один из ее лидеров: полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы заплатили этой зимой английскому "Ливерпулю" 166 миллионов евро.

Есть потери и в составе нашей сборной. Небольшую травму на одной из тренировок получил защитник "Рубина" Руслан Камболов. Но не исключено, что он успеет восстановиться к матчу.

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