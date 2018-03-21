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21.03.2018 09:50
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп признался Путину, что обеспокоен военными разработками РФ

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным рассказал ему о своей обеспокоенности относительно разработок оружия, которые ведет РФ. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным источника издания, беседа состоялась во вторник. Трамп признался, что "был обеспокоен после недавнего выступления, во время которого Путин рассказал о разработках в России "непобедимой" межконтинентальной крылатой ракеты и торпеды с ядерным зарядом, которые могут переиграть всю американскую оборону", отмечает газета.

Пушков оценил поздравления Трампа Путину

Президент США также оценил слова российского лидера о необходимости деэскалации гонки ядерных вооружений между двумя странами. В то же время Трамп сообщил Путину, что его администрация выделила 700 миллиардов долларов на модернизацию своих вооруженных сил. Как заявил журналистам хозяин Белого дома, США "не позволят никому иметь что-то даже близкое" к тому, что у американцев.

Ранее Трамп сообщил, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на прошедших в РФ выборах. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове.

Как отметили в  Москве, "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

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