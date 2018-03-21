Subaru объявила российские цены на обновленный Outback

Subaru привезла в Россию обновленную версию вседорожного универсала Outback. Как говорится в пресс-релизе компании, автомобиль предлагается на выбор в пяти комплектациях, среди которых - новое исполнение Premium ES. Начальная цена модели осталась прежней - 2 399 000 рублей. В то же время за топовую версию надо будет выложить 3 299 900 рублей.

В гамму моторов вошел 2,5-литровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель мощностью 175 л.с.Также клиентам доступен 3,6-литровый агрегат с шестью цилиндрами с отдачей 260 л.с. Двигатели работают совместно с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic.

Модель получила другие решетку радиатора и фары, подретушированные бамперы. В салоне появились новые рулевое колесо и блок управления климатической установкой. Также была улучшена шумоизоляция.

Обновленный Outback обзавелся системой помощи водителю EyeSight, автоматически блокируемыми на скорости от 20 км/ч дверьми, системой безопасности High Beam Assist (HBA), которая использует монокулярную видеокамеру, встроенную в зеркало заднего вида, а также системой обнаружения объектов в "слепых" зонах.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Вне зависимости от комплектации, машина оснащается семью подушками безопасности, включая подушку для защиты коленей водителя, и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

В продаже обновленные Outback появятся к концу весны. Конкурентами модели на российском рынке будут Volkswagen Passat Alltrack (от 2 199 000 рублей), Volvo V60 Cross Country (2 195 000 рублей), Audi A4 allroad (от 2 844 000 рублей).

Отметим, что в ближайшее время в планах компании возвращение в РФ бизнес-седана Legacy. Обновленная модель должна появиться у дилеров марки в мае этого года. Цены будут названы ближе к старту продаж.